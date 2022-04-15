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Сегодня, 15:38

Евгения Медведева выступит в паре на шоу в честь юбилея Тарасовой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева вместе с призером чемпионата мира Александром Энбертом представит показательную программу в рамках шоу «Ледниковый период» в честь юбилея заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Ранее Медведева и Энберт играли роли Китти и Левина в спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Кроме этого, чемпионка мира покажет сольный номер под вокал оперной певица Хиблы Герзмавы.

Шоу, посвященное Тарасовой, пройдет 15 апреля во Дворце спорта «Лужники» в Москве.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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