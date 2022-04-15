Евгения Медведева выступит в паре на шоу в честь юбилея Тарасовой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева вместе с призером чемпионата мира Александром Энбертом представит показательную программу в рамках шоу «Ледниковый период» в честь юбилея заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой.

Ранее Медведева и Энберт играли роли Китти и Левина в спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Кроме этого, чемпионка мира покажет сольный номер под вокал оперной певица Хиблы Герзмавы.