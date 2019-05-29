Евгения Медведева покрасила волосы. Фото

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева опубликовала в Инстаграме фотографию. 19-летняя россиянка предстала в новом образе – девушка покрасила волосы в вишневый цвет.

На данный момент Медведева находится в японском городе Сендай.

Фигуристка завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинки. Также является двукратной чемпионкой Европы.

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