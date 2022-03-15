Евгений Плющенко заявил, что не намерен покидать Россию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он не собирается покидать страну.

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа. Катки не сдаем, трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать.

Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом российским, русскими. Я горд тем, что я русский", — сказал спортсмен в видео в Instagram.

39-летний Плющенко возглавляет тренерскую академию «Ангелы Плющенко».