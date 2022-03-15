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Фигурное катание

Сегодня, 16:36

Евгений Плющенко заявил, что не намерен покидать Россию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он не собирается покидать страну.

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа. Катки не сдаем, трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать.

Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом российским, русскими. Я горд тем, что я русский", — сказал спортсмен в видео в Instagram.

39-летний Плющенко возглавляет тренерскую академию «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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