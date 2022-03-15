Назван состав участников и формат Кубка Первого канала

Пресс-служба Первого канала назвала состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию и формат соревнований.

В командном турнире примут участие две команды: «Красная машина» и «Время Первых». Капитаны будут выбраны из действующих спортсменов и участников турнира, их имена станут известны позже. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда будет определена по олимпийской системе подсчета баллов.

Состав участников командного турнира:

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Также в рамках Кубка Первого канала пройдет турнир по прыжкам, в котором примут участие спортсмены-одиночники и спортивные пары. Соревнования пройдут в формате командного зачета. Спортсмены будут разделены на 2 команды, каждая из которых будет состоять из мужчин, женщин и спортивных пар. Команды будут бороться за победу в 4 раундах соревнований. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

Состав участников прыжкового турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Кубок Первого канала пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. Прыжковый турнир состоится 25 марта, командный турнир будет проходить с 26 по 27 марта.