Синицина рассказала, как фигурное катание укрепило ее здоровье

Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала, что родители отдали ее в секцию по фигурному катанию, чтобы укрепить здоровье.

«Есть мнение, что фигурное катание помогает детям с низким иммунитетом укрепить свое здоровье. Меня на фигурное катание отдали родители по этой же причине. Не скажу, что потом совсем не болела. Но я действительно редко простужаюсь, а такие болезни, как ангина или еще что-то подобное проходят легко и быстро. Поэтому, да, могу сказать, что фигурное катание действительно закаляет.

Если у ваших детишек есть такая же проблема, то можете рассмотреть вариант с фигурным катанием. Но, в целом, я думаю, что для поддержания здоровья подойдет вообще любая секция. И будет здорово, если вы дадите возможность ребенку попробовать разные виды спорта, чтобы он потом сам выбрал то, что понравилось больше всего.

В любом случае, спорт — это здорово. Благодаря ему ребенок учится чувствовать свое тело, гармонично развивается. Воспитывается чувство воли, выдержки, закаляется характер. Всегда есть перед глазами хороший пример того, на кого хочется равняться», — написала Синицина на странице в «Вконтакте».

В текущем сезоне Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы и серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине. Также они завоевали золото в командном турнире Олимпиады.