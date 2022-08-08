Расследование РУСАДА по делу Камилы Валиевой находится на завершающем этапе

Расследование, которое проводит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в отношении фигуристки Камилы Валиевой, находится на завершающем этапе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства.

Затем результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА.

Сборная России по фигурному катанию с Валиевой в составе в феврале выиграла олимпийское золото Игр-2022 в Пекине в командном турнире. Вскоре после этого стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), допустил россиянку до личного турнира Игр.