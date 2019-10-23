Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что сейчас женское одиночное катание стремительно развивается, при этом она сама сдаваться не намерена.

— Они, вообще, очень крутые, — приводит слова Туктамышевой телеканал «Звезда». — То, что они демонстрируют, — это за областью фантастики. Это очень сильный скачок в развитии фигурного катания. Я просто постараюсь свое делать, у меня тоже не самый простой контент — есть тройные аксели, которые тоже мало исполняют девушки сейчас, поэтому постараемся побороться.

Фигуристка завоевала бронзовую медаль на этапе «Гран-при» в США и в следующий раз выступит на китайском этапе серии, который пройдет с 8 по 10 ноября.