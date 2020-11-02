Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, рассказал о том, как проводит тренировки по фигурному катанию и о своем профиле в Instagram.

— Я тренироваться очень люблю. Но рано вставать не люблю, — сказал Плющенко-младший в интервью передаче Первого канала «Сегодня вечером». — Иногда встаю даже в шесть. Встаю, чищу зубы, переодеваюсь и все, в машину. Там кушаю. Приезжаю на тренировку, у нас разминка. После разминки — лед. Потом перерыв, в перерыве делаю уроки.

Иногда бывает либо разминка, либо хореография, либо танцы. Потом еще один лед. Иногда бывает растяжка.

— Сколько часов в день тренировка?

— 5 часов, 6 дней в неделю. Сегодня, например, у меня полувыходной, потому что три тренировки. Для спорта и для меня мало.

Меня не пытаются жалеть. Главное — это не первые места, а выйти и сделать свою работу.

— Волнуешься?

— Нет, даже на соревнованиях не волнуюсь.

Я сам зарабатываю. Мне дают деньги, я их в кошелек кладу и прячу. Коплю на автоматы, на машины.

— Сколько у тебя подписчиков в инстаграме?

— Много. У меня нет на телефоне своего инстаграма.

— Им мама занимается?

— Да. Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом — это долго еще. Причем завтра надо снимать, а завтра у меня выходной. В выходные надо все снимать.

— О чем ты мечтаешь?

— Стать олимпийским чемпионом, обойти своего папу.