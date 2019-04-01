Этери Тутберидзе: "Пришлось себе доказывать, что я могу привести Загитову к золоту ЧМ"

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе сказала, что победа Алины Загитовой на чемпионате мира-2019 стала самой сложной медалью для нее. На соревнованиях в Сайтаме олимпийская чемпионка впервые в карьере выиграла чемпионат мира, опередив другую ученицу Тутберидзе Элизабет Турсынбаеву из Казахстана и свою бывшую подопечную, россиянку Евгению Медведеву.

- Пришлось опять себе доказывать, что я могу привести Алину к медали на чемпионате мира. Наверное, это была самая сложная медаль, - цитирует ТАСС Тутберидзе.