Этери Тутберидзе: "Очень сильно волновалась, когда выступала Загитова"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе испытывала серьезное волнение, когда выступала ее ученица Алина Загитова, которая сегодня завоевала золотую медаль на чемпионате мира в японском Сайтаме. Об этом специалистка рассказала в эфире "Первого канала".

16-летняя Загитова набрала 237,50 балла по сумме двух программ. Серебро осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

– Сильно волновалась, даже очень. Когда поняла, что Загитова справилась со своими эмоциями и показывает, что умеет? Когда уже пошла в дорожку, почти в финале выступления. Каждый элемент нужно докатывать. Мы очень счастливы. Что тяжелее дается, то больше ценится, – сказала Тутберидзе в эфире "Первого канала".

ЧМ в Сайтаме проходит с 18 по 24 марта.

Загитова - чемпионка мира! Медведева - третья. Ее обошла ученица Тутберидзе Турсынбаева

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