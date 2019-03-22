Загитова - чемпионка мира! Медведева - третья. Ее обошла ученица Тутберидзе Турсынбаева

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме. 16-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 набрала 237,50 балла по сумме двух программ.

Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76). Она, как и Загитова, тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Третьей стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (223,80). Еще одна россиянка Софья Самодурова заняла 8-е место (208,58).

Фигурное катание

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) - 155,42

2. Рика Кихира (Япония) - 152,59

3. Евгения Медведева (Россия) - 149,57

4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 148,80

5. Каори Сакамото (Япония) - 145,97

6. Сатоко Мияхара (Япония) - 145,35

8. Софья Самодурова (Россия) - 138,16

Итог

1. Алина Загитова (Россия) - 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) - 223,80

4. Рика Кихира (Япония) - 223,49

5. Каори Сакамото (Япония) - 222,83

6. Сатоко Мияхара (Япония) - 215,95

8. Софья Самодурова (Россия) - 208,58

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