Загитова - чемпионка мира! Медведева - третья. Ее обошла ученица Тутберидзе Турсынбаева

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме. 16-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 набрала 237,50 балла по сумме двух программ.
Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76). Она, как и Загитова, тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Третьей стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (223,80). Еще одна россиянка Софья Самодурова заняла 8-е место (208,58).
Фигурное катание
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) - 155,42
2. Рика Кихира (Япония) - 152,59
3. Евгения Медведева (Россия) - 149,57
4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 148,80
5. Каори Сакамото (Япония) - 145,97
6. Сатоко Мияхара (Япония) - 145,35
8. Софья Самодурова (Россия) - 138,16
Итог
1. Алина Загитова (Россия) - 237,50
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 224,76
3. Евгения Медведева (Россия) - 223,80
4. Рика Кихира (Япония) - 223,49
5. Каори Сакамото (Япония) - 222,83
6. Сатоко Мияхара (Япония) - 215,95
8. Софья Самодурова (Россия) - 208,58
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