«Если хотели обновить футбол, зачем оставлять все как есть?» Пламенная речь российского фигуриста о лимите на легионеров в футболе

Чемпион мира в парном катании и болельщик «Зенита» Александр Галлямов высказался о лимите на легионеров в российском футболе и своих игровых навыках.

— Александр, вы недавно выкладывали фотографию с футбольного матча с фигуристами. Кто играет так же хорошо, как вы?

— Да, мы собираемся, как правило после сезона, хотя времени недостаточно, чтобы собраться. Спорт травматичный, но мы оба понимаем, что нам нельзя фолить и получить травму. Очень хорошо играет Андрей Мозалев. Он отдает, я забиваю. (смеется) Подкаты у нас запрещены, я их ненавижу. У нас если сделаешь подкат, все шорты порвешь. В магазин устанешь бегать за новыми.

— За футболом следите? Спорами о лимите на легионеров?

— Мне кажется, наши футболисты хорошо играли на Евро-2008, хотя перед ним лимита вроде бы не было, Да, я знаю, что сейчас Владимир Владимирович высказался об отмене. Это его решение. Они думают, что так будет лучше [с лимитом]. Но мне кажется, стоило попробовать. Слышал, что РФС нанял голландскую бригаду, чтобы проанализировать наш чемпионат и улучшить. Если решили улучшить, то зачем оставлять как есть, почему не поменять? Я не понимаю эту логику. Да, он президент, может, он видит это лучше.

— Просто нормально ли это, что президент по сути принимает решение за футбольные власти?

— Может, раз Владимир Владимирович решил оставить лимит, что-то получится на ближайшем чемпионате мира. Посмотрим. Надеюсь, наши футболисты порадуют. Удачи им.