Российская фигуристка Дарья Усачева ответила на вопрос об участии в этапе «Гран-при» в США.

«Ощущение, как на чемпионате России, на соревновании. В Челябинске моя любимая арена. Да, нам подарили перед прокатами игру имаджинариум. С кем бы сыграла? Это коллективная игра, я бы всех позвала. Мы все хорошо общаемся в группе.

Важно ли было обыграть конкуренток? Мне важно не упасть ниже себя самой на прошлых стартах. Тройной аксель начал получаться, я получила травму и перестала его делать. Сейчас уже лучше, после приезда буду тренировать. Давайте не вдаваться в подробности, что случилось. Но она была на тренировке.

Участие в Гран-при и виза в США? На данный момент я ничего не могу вам сказать", — сказала Усачева.

15-летняя Усачева тренируется в группе Этери Тутберидзе, на декабрьском чемпионате России она стала четвертой, на юниорском чемпионате мира — 2020 она завоевала серебряную награду.