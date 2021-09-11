емпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о костюмах на олимпийский сезон. Платье партнерши напоминает по расцветке российский флаг.

Мишина: — В этом году хотели придумать что-то новое и более классическое, а не модерн, как в прошлом сезоне. Цвета платья напоминают флаг России? Такой задумки не было, может, это из-за света — потому что цвета на самом деле розовый и фиолетовый. Но даже если кому-то так кажется, это неплохо и даже здорово.

Галлямов: — Потому что в этом году на крупных международных стартах мы выступаем без флага, так что если кто-то подумает на него, то все равно будут понимать, что спортсмены из России. Главное — не прикопаются. Стечение обстоятельств.

— Синхронисток заставили перед Олимпиадой сменить купальники с медведями.

Мишина: — Вообще у нас цвета розовый и фиолетовый. Прикопаться не к чему.