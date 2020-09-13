Еще одна фигуристка снялась с произвольной программы на контрольных прокатах в Москве

Российская фигуристка Софья Самодурова снялась со второго дня стартов в Москве из-за простуды. Как стало известно «СЭ», еще вчера она каталась с температурой, сегодня из-за болезни было принято решение сняться.

Это вторая за день потеря в женском одиночном катании. Ранее из-за неготовности произвольной программы снялась Алена Косторная. (Дмитрий Кузнецов)

Косторная снялась с прокатов после атаки на Тутберидзе. У Медведевой серьезная травма