Энберт считает, что присутствие Тутберидзе на чемпионате мира придаст Грасслю эмоций

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в парном катании Александр Энберт считает, что присутствие заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на чемпионате мира по фигурному катанию может придать дополнительных эмоций перед стартом итальянцу Даниэлю Грасслю.

«Мужское одиночное катание на чемпионате мира будет очень сильным. Наши спортсмены, конечно же, задавали определенный тон чемпионату, но не сказать, что играли первую скрипку. Конечно, жалко, что мы не увидим Мишу Коляду, Евгения Семененко, Петра Гуменника или Дмитрия Алиева, это было бы стопроцентным украшением турнира, но борьба все равно развернется очень серьезная. Японцы, американцы — будет много спортсменов, которые показывают красивые и сложные программы. Думаю, Даниэлю Грасслю точно придаст присутствие Этери Георгиевны каких-то новых эмоций, с ними надо уметь справляться, понятно, что за несколько месяцев после перехода что-то было сложно радикально поменять, думаю, основная работа впереди, но чувство сопричастности с лучшей командой мира на 100 процентов придает уверенности. Уверенность может сыграть на руку Даниэлю, если, конечно, он сможет направить ее в нужное русло. Интересно будет посмотреть на Илью Малинина — на его четверные, в том числе аксель», — приводит слова Энберт ТАСС.

Грассль приехал на чемпионат мира в японскую Сайтаму в сопровождении Тутберидзе и тренеров ее группы Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, короткая программа в мужском одиночном катании состоится 23 марта. Итальянский фигурист стал тренироваться в группе Тутберидзе в январе, на чемпионате Европы 2023 года в Финляндии Грассль занял шестое место, на соревнования в Эспоо вместе со спортсменом отправились Дудаков и Глейхенгауз.