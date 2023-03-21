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Сегодня, 09:05

Ягудин рассказал о желании принять участие в биатлонной гонке

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин хотел бы принять участие в биатлонной гонке.

«Я пробовал разные виды спорта, но чисто для развлечения. Пробовал тройной прыжок, хоккей, футбол, керлинг. В керлинге я даже как-то раз участвовал в турнире. Я катался на обыкновенных лыжах, но мне бы хотелось как-нибудь принять участие в биатлонной гонке», — цитирует Ягудина ТАСС.

Ранее 43-летний Ягудин стал победителем турнира шоу-программ по фигурному катанию.

Источник: https://tass.ru/sport/17323577
Алексей Ягудин
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