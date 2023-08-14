Энберт: «Жду Костомарова на льду, а также в других шоу и проектах»

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что верит в возвращение олимпийского чемпиона Романа Костомарова на лед.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, — эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую. Я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.