Елизавета Туктамышева: «Как же я устала сидеть в номере. Боже, когда придет тест?»
18:30
Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала своим подписчикам в Instagram, что устала ждать результаты теста на коронавирус перед началом сборов в Новогорске.
«Как же я устала уже сидеть в номере и ничего не делать. Боже, когда придет тест? Пожалуйста, быстрее. «Не думала, что скажу такое, но хочется уже потренироваться пойти», — сказала Туктамышева на видео.
В четверг фигуристы группы Алексея Мишина прибыли на сборы в Новогорск и в данный момент находятся на изоляции.
Новая сторис Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/Am4DYZBq0K— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 15, 2020
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