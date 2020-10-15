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Елизавета Туктамышева: «Как же я устала сидеть в номере. Боже, когда придет тест?»

18:30
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Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала своим подписчикам в Instagram, что устала ждать результаты теста на коронавирус перед началом сборов в Новогорске.

«Как же я устала уже сидеть в номере и ничего не делать. Боже, когда придет тест? Пожалуйста, быстрее. «Не думала, что скажу такое, но хочется уже потренироваться пойти», — сказала Туктамышева на видео.

В четверг фигуристы группы Алексея Мишина прибыли на сборы в Новогорск и в данный момент находятся на изоляции.

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