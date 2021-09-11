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Косторная: «Полгода у Плющенко не прибавили мне дисциплины»

17:21
11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная призналась, что время, проведенное под руководством Евгения Плющенко, изменило ее, но не прибавило ей дисциплины.

«Я раньше один раз сказала и очень сильно пожалела, — сказала Косторная РИА Новости. — Полгода меня изменили где-то сильно, но дисциплины это не прибавило мне. Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена. Иногда (меня) могут одернуть, сказать — повнимательнее, подбодрить могут, подбодрить разными методами и словами. Это мне очень помогает.

Тройной аксель сегодня не получился совсем, но я не расстроена. Первый раз с таким контентом вышла, надо работать, — добавила она. — В произвольной программе на 90 процентов будет только один аксель, задача — показать программы, посмотреть где недоработки. С тренерами решили идти к трем тройным акселям в двух программах».

Спортсменка отдельно оценила свое физическое состояние.

«Раньше на сто процентов не катала, на 75. Сегодняшний прокат на 50 процентов где-то, всегда есть шероховатости», — добавила Косторная.

В субботу Косторная показала короткую программу нового сезона на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске. Фигуристка перешла к Плющенко в 2020 году от Этери Тутберидзе, но вскоре вернулась обратно.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210911/kostornaya-1749679575.html

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Иван Шитик все материалы автора

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