Косторная: «Полгода у Плющенко не прибавили мне дисциплины»
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная призналась, что время, проведенное под руководством Евгения Плющенко, изменило ее, но не прибавило ей дисциплины.
«Я раньше один раз сказала и очень сильно пожалела, — сказала Косторная РИА Новости. — Полгода меня изменили где-то сильно, но дисциплины это не прибавило мне. Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена. Иногда (меня) могут одернуть, сказать — повнимательнее, подбодрить могут, подбодрить разными методами и словами. Это мне очень помогает.
Тройной аксель сегодня не получился совсем, но я не расстроена. Первый раз с таким контентом вышла, надо работать, — добавила она. — В произвольной программе на 90 процентов будет только один аксель, задача — показать программы, посмотреть где недоработки. С тренерами решили идти к трем тройным акселям в двух программах».
Спортсменка отдельно оценила свое физическое состояние.
«Раньше на сто процентов не катала, на 75. Сегодняшний прокат на 50 процентов где-то, всегда есть шероховатости», — добавила Косторная.
В субботу Косторная показала короткую программу нового сезона на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске. Фигуристка перешла к Плющенко в 2020 году от Этери Тутберидзе, но вскоре вернулась обратно.
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