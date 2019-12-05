Елена Радионова: «В финале «Гран-при» пьедестал займут две россиянки и одна японка»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поделилась ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при» в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

По ее мнению, пьедестал займут две россиянки и одна японка.

— Многие уже сказали, что считают фаворитками Трусову и Косторную, — приводит «РИА Новости» слова Радионовой. — В принципе, я с этим согласна, но это лишь при чистых прокатах. Если девушки допустят ошибки, тем более грубые, то расклад может поменяться. Конечно, непросто в этом Финале «Гран-при» будет Алине Загитовой, но ее настолько любят зрители, что она будет его украшение.

В четверной прыжок Кихиры я не просто верю, я его уже видела. Думаю, они работают над тем, чтобы сделать его в программе стабильным и, возможно, вставить даже два четверных. Для наших девочек Кихира точно может быть опасна. Мне кажется, что пьедестал займут две россиянки и одна японка. Но, как мы знаем, лед скользкий, поэтому серьезные выводы делать пока рано.