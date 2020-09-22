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Елена Радионова объявила о завершении карьеры

14:07
Елена Радионова. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Елена Радионова. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова заявила об официальном завершении профессиональной карьеры в возрасте 21 года.

— Только сейчас я решаюсь сказать, что большой спорт для меня действительно всё — закрыт, — цитирует Радионову РИА «Новости». — Мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал мне — моим тренерам, хореографам, все-всем-всем, кто работал со мной, а также моим болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Спасибо вам большое, это было круто и незабываемо. Дальше меня ждут новые высоты.

Помимо наград на взрослом и юниорском чемпионатах мира, Радионова победила на чемпионате России 2015 года, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, дважды была призером «Гран-при». Последний раз фигуристка выходила на лед в октябре 2018 года на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200922/radionova-1577598824.html

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