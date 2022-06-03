Авербух о Трусовой в легкой атлетике: «Великие спортсмены часто пробуют себя в других амплуа»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о решении Александры Трусовой участвовать в легкоатлетических соревнованиях.

«Я всячески приветствую любые начинания наших девчонок. Саша Трусова, безусловно, очень талантливый человек. Межсезонье — время, когда хочется попробовать все. Я очень рад за нее, великие спортсмены часто пробуют себя в других амплуа. Я думаю, это пока первая проба, но если Саша найдет себя в этом виде спорта, а она спортсменка по своему духу, это будет очень хорошо», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее стало известно, что Трусова выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках».