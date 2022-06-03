Горшков о Трусовой в легкой атлетике: «Не знаю, что взбрело ей в голову»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Александры Трусовой участвовать легкоатлетических соревнованиях.

«О господи. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита», — приводит слова Горшкова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Трусова выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.