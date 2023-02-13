Экс-фигуристка сборной России предложила провести шоу на Байкале

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» высказалась о возможности проводить соревнования и шоу на льду замерзших водоемов.

— Астрахань, в которой ты работаешь, ассоциируется с рыбалкой. У тебя уже она была?

— Меня уже пригласили! Вообще тут даже на замерзшем канале покаталась. Люди спокойно выходят с коньками и на любой луже катаются, на всех водоемах.

— Может, нам уже сделать соревнование на замерзшей реке или хотя бы шоу? На той же Мойке в Питере.

— Хочется побезопаснее. Если шоу, на поверхности будет не один человек. Плюс искусственный и естественный лед — разные вещи. Но вообще было бы прикольно сделать шоу на Байкале, например.

Ранее Константинова объяснила, почему решила заниматься тренерской карьерой в Астрахани.