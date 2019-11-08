Ефимова и Коровин показали шестой результат в короткой программе на этапе Гран-при в Китае
17:14
Российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин показала шестой результат в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Они набрали 63,97 балла.
Первое место занял дуэт из Китая Суй Вэнцзин и Хань Цун. Судьи присудили им 80,90 балла.
Фигурное катание
Чунцин (Китай)
«Гран-при»
Пары
Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 80,90
2. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 68,98
3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 68,50
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 64,24
5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 64,08
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 63,97
7. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 61,85
8. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 60,50
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...