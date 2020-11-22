Эффектное окончание «Гран-при России» от команды Тутберидзе

Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выложил красивые кадры завершения «Гран-при России». Ученик Тутберидзе Морис Квителашвили занял второе место в состязаниях мужчин.

В показательных выступлениях приняли также участие ее воспитанницы Камила Валиева и Алина Загитова. Первая не смогла выступить на «Гран-при» из-за возраста, а вторая взяла паузу в карьере.

«Вот таким праздничным шоу завершился этап «Гран-при» по фигурному катанию Cup of Russia! Поздравляю Мориса Квителашвили с прекрасным выступлением и серебряной медалью.

Очень обидно, что Анечка Щербакова не смогла выступить из-за болезни, но здоровье важнее всего, и все у нас ещ впереди! Спасибо Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Николаю Колесникову и Арсению Федотову за отличное выступление в показательных выступлениях! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, мы вас очень ценим! Команда Тутберидзе навсегда!" - написал Глейхенгауз в Instagram.