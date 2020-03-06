Российская фигуристка Дарья Усачева после исполнения короткой программы на чемпионате мира среди юниоров отметила, что пока не сталкивалась с изменениями в технике из-за роста. За прокат 13-летняя спортсменка получила 68,45 балла.

— Недовольна каскадом, он не удался, хотя остальные элементы сделала неплохо, — сказала 13-летняя Усачева. — Поддержка зрителей очень помогала. За что могу похвалить себя? Разве что за раскрепощенность, что не смотрела в пол во время проката. Раньше это было моей привычкой. Изменения в технике из-за роста? Пока у меня такого еще не было.

Произвольную программу на турнире девушки представят 7 марта в субботу, начиная с 16.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)