Россиянин Андрей Лазукин, набравший 78,99 балла и ставший шестым после короткой программы, отметил, что после проката у него остались неплохие ощущения.

— В принципе положительные (впечатления от проката), несмотря на то, что было сделано много неточностей различного рода, — цитируют «РИА «Новости» Лазукина. — Что на прыжках, что на дорожке, вращениях. Поэтому, впечатления, наверное, не самые лучшие, но в целом неплохие.

— Доволен тем, что собрался на прыжки, потому что старт сезона был довольно тяжелым, много ошибался, а сегодня вроде как собрался. Волнение всегда присутствует, здесь все как обычно. Задача теперь — восстанавливаться и тренироваться перед произвольной. Кататься здесь приятно, энергетика от публики хорошая.