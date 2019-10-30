«Дома ждали братья и собачка». Трусова поделилась эмоциями после возвращения с победного этапа «Гран-при» в Канаде

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу), в видеоинтервью телеканалу «Звезда» отметила, что ждет дома появления пуделя.

— Ждет моя собачка, братья. Вся семья. Я очень рада, что прилетели. Долгий был перелет, — поделилась эмоциями Трусова после прилета в Москву. — Разговаривали еще о пуделе, но для этого нужно выучить тройной аксель.

В следующий раз Трусова выступит на российском этапе «Гран-при», который пройдет в Москве с 15 по 17 ноября.