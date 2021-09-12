Дочь Тутберидзе привилась и российской, и американской вакциной ради участия в Skate Canada

Российский фигурист Глеб Смолкин, который выступает в танцах на льду с Дианой Дэвис, дочерью тренера Этери Тутберидзе, рассказал о тренировках в Америке и сообщил, что спортсмены привились от коронавируса двумя вакцинами.

«Мы привыкли в Америке, уже третий год там тренируемся. Это удобно, потому что там особо делать нечего, кроме как тренироваться. Наверное, это то что нам нужно. По поводу участия в Skate Canada — мы привиты обеими вакцинами, и российской, и американским Pfizer. Надеемся, поэтому проблем с въездом не будет. Какая лучше? Да обе... одинаковые в целом, после обеих было некоторое недомогание, но тут все индивидуально. И даже привитые до конца не знают, какие будут последствия.



Завтра улетаем на соревнования в Бостон. Ещё не было такого, чтобы за короткий срок было сразу четыре полноценных проката. В прошлом сезоне выступили только раз, и сейчас это сказывается. Действительно сильно волновались. Я перед прокатом думал о том, что надо больше выступать», — сказал Смолкин.

Предстоящий сезон станет для Дэвис и Смолкина первым на взрослом уровне. Спортсмены становились призерами юниорских Гран-при и чемпионата России.