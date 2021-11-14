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Тутберидзе опубликовала фото с Тарасовой и Морозовым после «Гран-при Японии»

17:25
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото в Instagram с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым после этапа "Гран-при" в Японии.

«NHK Trophy» 2021. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Тарасова и Морозов набрали за короткую и произвольную программы 213,27 балла. Они заняли второе итоговое место на турнире.

Пара вышла в финал «Гран-при», который состоится с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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