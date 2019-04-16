Дизайнер: "Загитовой предложили пачку Медведевой после перехода в группу Тутберидзе"

Дизайнер Ольга Рябенко заявила, что олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой предложили надеть красную пачку двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой после перехода в группу Этери Тутберидзе.

- Когда Загитова пришла в группу Этери Тутберидзе юниркой, есть своеобразная очередность: сначала ставят программы старшим, а малыши остаются на "попозже", - приводит слова Рябенко "Комсомольская Правда". - И Алине предложили надеть Женину пачку. Поняли, что она сидит гармонично и решили оставить образ красной балерины на следующий сезон.

Я предлагала другие варианты, однако у Этери Георгиевны был уже сложенный в голове образ. Но я вносила корректировки. Технически пачка совершенно другая. Женина пачка была на сетке, мои конструкции другие. У ее варианта другие слои юбок стоят. Конечно, здесь нужно тонкое сравнение. Когда издалека смотрят, думают: "Ой, да что там. Ничего не поменялось". Но Алинина пачка совершенно другая, в ней другой крой. Присутствуют более театральные линии. Я бы сказала, что первый вариант был детским.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Загитова завоевала золото, а Медведева - бронзу.

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