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Денис Ходыкин поблагодарил болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» в России

19:13
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Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, поблагодарил болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» в России.

«Это было круто. Спасибо большое всем зрителям, кто поддерживал. Очень рад, что нам удалось раскрыть наши программы. Спасибо», — написал Ходыкин в Instagram.

Публикация от Денис Ходыкин (@denkhodykin)

На турнире спортсмены набрали 212,59 балла по сумме выступлений и заняли второе итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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