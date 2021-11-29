Денис Ходыкин поблагодарил болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» в России

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, поблагодарил болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» в России.

«Это было круто. Спасибо большое всем зрителям, кто поддерживал. Очень рад, что нам удалось раскрыть наши программы. Спасибо», — написал Ходыкин в Instagram.

На турнире спортсмены набрали 212,59 балла по сумме выступлений и заняли второе итоговое место.