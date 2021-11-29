Команда Тутберидзе поздравила Валиеву и Хромых с выходом в финал серии «Гран-при»

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Майю Хромых и Камилу Валиеву после этапа «Гран-при» в России.

«Поздравляем Камилу Валиеву и Майю Хромых с золотой и бронзовой медалью на шестом этапе ISU «Гран-при Rostelecom Cup» и выходом в финал «Гран-при», — говорится в посте.

Валиева с мировым рекордом победила на этапе в Сочи. По сумме выступлений она получила 272,71 балла. Хромых заняла третье место (219,69).

Обе фигуристки вышли в финал серии «Гран-при», который должен пройти в Японии с 9 по 12 декабря.