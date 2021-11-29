«С какой она планеты?» Дилан Москович поделился эмоциями от выступления Камилы Валиевой на «Гран-при России»

Призер Олимпиады в Сочи в командном турнире Дилан Москович поделился мнением о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Кто этот ребенок? С какой она планеты? Она напомнила мне Усэйна Болта, который после финиша оглядывался: «Есть кто-то рядом?» Она такая: я настолько впереди всех, что могу оставить запас, чтобы потом превзойти свои же оценки.

Однако я соглашусь, что у нее преротация на флипе и лутце. Если она хочет прыгнуть четверной флип или лутц, ей нужно подчистить технику, иначе она сломает голеностоп.

Нужно помнить, что это ее первый сезон среди взрослых. Ее тренер, вероятно, рассуждает так: давайте посмотрим, что получится, а потом добавим что-то. Тем временем она опережает весь остальной мир на миллион баллов», — приводит слова Дилана CBC Sports.

Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России. За короткую программу она набрала 87,42 балла, а за произвольную 185,29 балла. По сумме выступлений спортсменка получила 272,71 балла.