Чистый прокат короткой программы Алиева на этапе «Гран-при» в Москве
16:09
Российский фигурист Дмитрий Алиев представил короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.
Спортсмен начал прокат с каскада тройной лутц+тройной тулуп, затем исполнил четверной тулуп и тройной аксель. Он набрал за свой прокат 90,64 балла и занял второе место по итогам короткой программы.
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2448_23_0/
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