Чистый прокат короткой программы Алиева на этапе «Гран-при» в Москве

Российский фигурист Дмитрий Алиев представил короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве.

Спортсмен начал прокат с каскада тройной лутц+тройной тулуп, затем исполнил четверной тулуп и тройной аксель. Он набрал за свой прокат 90,64 балла и занял второе место по итогам короткой программы.