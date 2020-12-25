Чемпионы России в танцах на льду затруднились сказать, получат ли премию за победу

Чемпионы России, танцоры Александра Степанова и Иван Букин не знают, получат ли премию за успешное выступление на чемпионате России и существует ли призовой фонд соревнований. При этом ни у одной из пар призеров нет предложений по участию в шоу. О финансовой мотивации спортсмены рассказали на пресс-конференции после победного произвольного танца в Челябинске.

— У вас есть планы по выступлениям в шоу на Новый год?

Степанова: — Пока планов по шоу у нас нет. Думали поехать в Белоруссию, но теперь, так понимаю, все это отменено, а другие мероприятия не переговаривали.

Гуррейро: — Нам никто ничего не предлагал. Но мы открыты! (смеется)

Скопцова: — Мы тоже открыты для предложений. Мой телефон — 890... (называет свой телефон) Анастасия Скопцова.

— Раз есть вопрос финансов — а чемпионат России предполагает финансовую мотивацию? У вас будет премия за победу, может, призовой фонд есть?

Степанова: — Я не знаю, честно.

Букин: — Этот вопрос лучше задавать не нам, а федерации. Мы отвечаем за себя, за катание.

— А на прошлых турнирах?

Степанова: — По-разному всегда. Помню, на одном из чемпионатов России были и призовые деньги, и классные подарки от спонсоров. Каждый раз меняется, это зависит от федерации. Но на самом деле, мы хотим сказать спасибо федерации за то, что они провели этот турнир, со зрителями, что мы вообще вылетели в Челябинск. Это дорогого стоит.

Сегодня, 25 декабря, 25 летняя Степанова и 27-летний Букин впервые в карьере выиграли чемпионат России. Они набрали 132.88 балла за произвольный танец и 220.16 по сумме за две программы.

(Дмитрий Кузнецов)