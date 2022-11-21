Косторная охарактеризовала Тутберидзе тремя словами

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она кратко охарактеризовала своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

— Плющенко, Тутберидзе, Буянова. Опиши каждого из них тремя словами.

— Плющенко — харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами. Буянова — честность, поддержка, умение направить в нужное русло.

— У тебя был опыт общения с Татьяной Тарасовой. Говорят, она противоположность Этери Тутберидзе.

— Ко мне Татьяна Анатольевна относится строго, но всегда это по делу. Она очень требовательная. Поэтому я не знаю, кто вообще сказал, что она противоположность Тутберидзе.