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Сегодня, 14:10

Косторная рассказала, что поет в караоке

Алла Шишкина
Колумнист
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она назвала свои любимые синглы.

— Ты записала песню. Когда ждать ее релиз?

— Мы решаем этот вопрос с агентами.

— Но ты ее хочешь выпустить?

— Да. Хотела бы позаниматься вокалом. Давно не была там. Сначала из-за ноги, до этого была тяжелая ангина. И мне было неудобно петь на сцене из-за болезни.

— А зачем себя тогда мучить?

— Видео того выступления не должно было попасть в интернет. Человек снимал, не зная, кто я. У нас был квартирник, были другие ребята от других учителей. Девочка выложила в свой канал, через минуту удалила, но кто-то это успел сохранить. Мне тогда было важно выйти и перебороть страх. У меня дрожит голос на сцене. Сейчас переборола себя и сделала шаг вперед.

— Какая была реакция на видео?

— Мы посмотрели с учителем. По звучанию ничего нового не узнала. Но было неприятно, что выложили первую кривую часть, а вторую, которая получилась получше, — нет.

— Читала комментарии?

— Да. Говорили, что девочку болтает, у нее переходный возраст. Мне 18 лет, какой переходный возраст? Я люблю петь в караоке, я тот человек, который всех зовет туда в любой ситуации.

— Какая фирменная песня?

— Адель — Skyfall и Rolling in the deep, Леди Гага, Майли Сайрус, «Отпусти и забудь» на английском и «Экспонат». Мне нравится сама песня, а не «Ленинград».

Фигурное катание
Алена Косторная
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