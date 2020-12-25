Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы женщин

В пятницу стартуют соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию.

Сегодня женщины представят свои короткие программы. Начало — 17.20 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала, с 18.40 — на Первом канале.

Напомним, что чемпионка Европы Алена Косторная и Евгения Медведева пропускают турнир, так как не успели восстановиться после коронавируса. Алина Загитова в текущем сезоне не выступает.

Первая разминка

1. Ксения Цибинова

2. Камила Валиева

3. Анна Фролова

4. Анастасия Тараканова

5. Станислава Константинова

Вторая разминка

6. Софья Самодурова

7. Майя Хромых

8. Анастасия Гулякова

9. Анна Щербакова

10. Арина Онищенко

11. Станислава Молчанова

Третья разминка

12. Валерия Костина

13. Мария Талалайкина

14. Александра Трусова

15. Елизавета Нугуманова

16. Дарья Усачева

17. Елизавета Туктамышева