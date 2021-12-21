Чемпионат России по фигурному катанию: где смотреть прямые трансляции бесплатно

21 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

Соревнования в прямом эфире покажет Первый канал — на сайте (все выступления) и в телеэфире (короткая и произвольная у женщин, а также произвольный танец).

Расписание

23 декабря

Мужчины, короткая программа

13.15

Танцы на льду, ритм-танец

16.05

Пары, короткая программа

19.05

24 декабря

Танцы на льду, произвольный танец

12.45 Первый канал (с 13.45)

Мужчины, произвольная программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.20 Первый канал (с 19.40)

25 декабря

Пары, произвольная программа

15.30

Женщины, произвольная программа

18.00 Первый канал

26 декабря

Показательные выступления

14.00 Первый канал (с 15.45)