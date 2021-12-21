Москвина: «Мои ребята думают не о том, как катаются товарищи по группе, а о том, как победить канадцев, американцев и китайцев»
Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась мнением о конкуренции в группе.
В ее группе тренируются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«Знаете, у меня уже есть опыт работы одновременно с двумя очень сильными дуэтами, — приводит слова Москвиной «Петербургский дневник». — Так было, когда у меня тренировались Елена Бечке — Денис Петров и Наталья Мишкутенок — Артур Дмитриев, затем конкурировали между собой пары Оксана Казакова — Артур Дмитриев и Елена Бережная — Антон Сихарулидзе.
Для тренера это очень удобно, когда его спортсмены чувствуют такое близкое соперничество, это надо использовать. Это закаляет спортсменов, создает хороший климат. Я бы сказала, что это очень полезно для них, ведь конкуренция вообще очень важна в спорте. И не только в спорте, но и в жизни.
И надо быть готовым к конкуренции, надо уметь выдерживать ее. Мы с самого начала приучаем наших спортсменов, что они живут не в вакууме, что им придется конкурировать с самых ранних лет.
А сейчас мои ребята думают не о том, как катаются их товарищи по группе, а о том, как победить канадцев, американцев и китайцев".
Дополнительная информация:
https://spbdnevnik.ru/news/2021-12-20/tamara-moskvina-chem-ostree-konkurentsiya-tem-luchshe-dlya-sportsmenov
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