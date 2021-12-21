Москвина: «Мои ребята думают не о том, как катаются товарищи по группе, а о том, как победить канадцев, американцев и китайцев»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась мнением о конкуренции в группе.

В ее группе тренируются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Знаете, у меня уже есть опыт работы одновременно с двумя очень сильными дуэтами, — приводит слова Москвиной «Петербургский дневник». — Так было, когда у меня тренировались Елена Бечке — Денис Петров и Наталья Мишкутенок — Артур Дмитриев, затем конкурировали между собой пары Оксана Казакова — Артур Дмитриев и Елена Бережная — Антон Сихарулидзе.

Для тренера это очень удобно, когда его спортсмены чувствуют такое близкое соперничество, это надо использовать. Это закаляет спортсменов, создает хороший климат. Я бы сказала, что это очень полезно для них, ведь конкуренция вообще очень важна в спорте. И не только в спорте, но и в жизни.

И надо быть готовым к конкуренции, надо уметь выдерживать ее. Мы с самого начала приучаем наших спортсменов, что они живут не в вакууме, что им придется конкурировать с самых ранних лет.

А сейчас мои ребята думают не о том, как катаются их товарищи по группе, а о том, как победить канадцев, американцев и китайцев".