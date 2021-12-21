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Чемпионат России: кто выступит в мужском одиночном катании

10:00
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

22 декабря в Государственной академической капелле Петербурга пройдет жеребьевка. А 23 декабря мужчины покажут короткие программы. Начало — 13:15 по московскому времени.

Список участников:

Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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