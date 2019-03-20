Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы пар

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.
В четверг, 21 марта, пары представят произвольную программу и разыграют первый комплект медалей турнира. После короткой программы лидирует российский дуэт – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция произвольной программы спортивных пар будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 4.25 (время московское).
Чемпионат мира. Пары. Топ-6 после короткой программы
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 81,21
2. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 79,24
3. Пэн Чэн/Ян Цзинь (Китай) – 75,51
4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 73,96
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 73,08
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 69,99
Порядок выступления пар в произвольной программе (две сильнейшие – четвертая и пятая – разминки) на ЧМ-2019
12 (стартовый номер). Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 8-е место после короткой программы, баллы – 67,29 – 6:56 (время московское)
13. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 7-е, 68,67 – 7:04
14. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 5-е, 73,08 – 7:11
15. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 6-е, 69,99 – 7:19
16. Пэн Чэн/Ян Цзинь (Китай) – 3-е, 75,51 – 7:35
17. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 4-е, 73,96 – 7:43
18. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 1-е, 81,21 – 7:51
19. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 2-е, 79,24 – 8:00
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