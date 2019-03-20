Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы пар

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В четверг, 21 марта, пары представят произвольную программу и разыграют первый комплект медалей турнира. После короткой программы лидирует российский дуэт – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция произвольной программы спортивных пар будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 4.25 (время московское).

Чемпионат мира. Пары. Топ-6 после короткой программы

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 81,21

2. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 79,24

3. Пэн Чэн/Ян Цзинь (Китай) – 75,51

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 73,96

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 73,08

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 69,99

Порядок выступления пар в произвольной программе (две сильнейшие – четвертая и пятая – разминки) на ЧМ-2019

12 (стартовый номер). Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 8-е место после короткой программы, баллы – 67,29 – 6:56 (время московское)

13. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 7-е, 68,67 – 7:04

14. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 5-е, 73,08 – 7:11

15. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 6-е, 69,99 – 7:19

16. Пэн Чэн/Ян Цзинь (Китай) – 3-е, 75,51 – 7:35

17. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 4-е, 73,96 – 7:43

18. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 1-е, 81,21 – 7:51

19. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 2-е, 79,24 – 8:00

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