Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы мужчин

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В четверг, 21 марта, мужчины представят короткую программу. В сборной России в этом виде выступают Александр Самарин, Андрей Лазукин и Михаил Коляда.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция короткой программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 9.55. (время московское).

Порядок выступления мужчин в короткой программе (две сильнейшие – пятая и шестая – разминки) на ЧМ-2019

24 (стартовый номер). Боян Цзинь (Китай) – 12:32 (время московское)

25. Денис Васильев (Латвия ) – 12:39

26. Маттео Риццо (Италия) – 12:45

27. Алексей Быченко (Израиль) – 12:51

28. Винсент Чжоу (США) – 12:58

29. Александр Самарин (Россия) – 13:04

30. Юдзуру Ханю (Япония) – 13:18

31. Сема Уно (Япония) – 13:25

32. Джейсон Браун (США ) – 13:31

33. Михаил Коляда (Россия) – 13:37

34. Киган Мессинг (Канада) – 13:44

35. Натан Чен (США) – 13:50

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