Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы мужчин

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.
В четверг, 21 марта, мужчины представят короткую программу. В сборной России в этом виде выступают Александр Самарин, Андрей Лазукин и Михаил Коляда.
Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция короткой программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 9.55. (время московское).
Порядок выступления мужчин в короткой программе (две сильнейшие – пятая и шестая – разминки) на ЧМ-2019
24 (стартовый номер). Боян Цзинь (Китай) – 12:32 (время московское)
25. Денис Васильев (Латвия ) – 12:39
26. Маттео Риццо (Италия) – 12:45
27. Алексей Быченко (Израиль) – 12:51
28. Винсент Чжоу (США) – 12:58
29. Александр Самарин (Россия) – 13:04
30. Юдзуру Ханю (Япония) – 13:18
31. Сема Уно (Япония) – 13:25
32. Джейсон Браун (США ) – 13:31
33. Михаил Коляда (Россия) – 13:37
34. Киган Мессинг (Канада) – 13:44
35. Натан Чен (США) – 13:50
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