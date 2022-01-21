Чемпион России среди юниоров поставил себе дизлайк и усомнился в том, что попадет на первенство мира

Победитель первенства России среди юниоров Илья Яблоков прокомментировал свое выступление на турнире в Саранске и рассказал о шансах на выступление в составе сборной России на первенстве мира среди юниоров в Софии (Болгария).

«Нет, мое место не скрашивает неудачный прокат. Откатал я плохо, старался порадовать себя и зрителей, но не получилось. Есть к чему стремиться и работать дальше. У меня появился новый четверной, сальхов. Который на тренировках я собираю довольно часто, но здесь не вышло. После сальхова не успел собраться на риттбергер, потом на тулуп. Дальше уже взял себя в руки, старался включаться в прокат. Чтобы хоть как-то скрасить его. Наверное, не стоило рисковать, но очень хочется двигаться дальше, усложнять свой контент. Наши ребята двигаются вперед, как Марк на Европе. И нам надо догонять Кондратюка и обгонять его. Есть над чем работать, не смог показать все что умею. Дизлайк поставил сам себе, ждем лайков на первенстве мира. Подписываться на себя не призываю, кто захочет — подпишется, кто захочет — отпишется.

Вижу большие резервы, куда можно двигаться дальше, не собираюсь останавливаться на достигнутом. Хоть это и не показательный прокат, но если я вставляю четверной, то, значит, на тренировках он у меня получается. Раньше у меня была программа с риттбергером, двумя тулупами и двумя акселями. И я не мог прыгать два каскада три-три. Решили вставить новый четверной, чтобы как-то разнообразить программу. Слова тренера желательно оставить, между нами. Буду я в сборной или нет — еще не знаю. Решать будут тренеры и федерация. Состав еще не назван, и собой я не доволен», — сказал Яблоков.

Отметим, что ранее Яблоков на крупных международных стартах не участвовал.