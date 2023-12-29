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Сегодня, 19:14

Чемпион России Семененко назвал Мишину особенным человеком

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал об отношении к тренеру Татьяне Мишиной. Он назвал ее особенным человеком.

«Я очень доволен, что она смогла присутствовать на этом чемпионате России, и еще больше рад, что удалось доставить удовольствие своими прокатами всему тренерскому штабу — и в особенности ей. Вообще, приятно видеть, что за бортиком за меня держат кулаки», — сказал Семененко «Газете.Ru».

В этом сезоне на чемпионате России фигурист набрал в сумме 294,75 балла. Он обошел на один балл Владислава Дикиджи, который стал вторым (293,74). Третьим стал Петр Гуменник с результатом 292,42 балла.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/29/22035529.shtml
Евгений Семененко
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