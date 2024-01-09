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Сегодня, 18:15

Чемпион Европы из Франции назвал Ягудина любимым фигуристом

Руслан Минаев
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа назвал Алексея Ягудина любимым фигуристом.

«Моим вдохновителем был Алексей Ягудин, — цитирует Сяо Хим Фа РИА «Новости Спорт». — Евгений Плющенко? Да, он тоже. На самом деле мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Алексеем Ягудиным».

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

За кого болеть на чемпионате Европы-2024? Фигуристов из России снова очень много

Источник: РИА
Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Алексей Ягудин
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