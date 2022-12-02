Чайковскую должны утвердить главным тренером сборной России по фигурному катанию на следующей неделе

Пресс-аташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что назначение Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России состоится на следующей неделе.

«Назначение пройдет в Минспорте на следующей неделе. Кандидатуру Елены Анатольевны поддержали члены исполкома, так как Чайковская профессионал и прекрасный тренер», — сказала Ермолина РИА Новости.

Ранее эту должность занимал экс-глава ФФККР Александр Горшков, который скончался 17 ноября.