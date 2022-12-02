Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:14

Чайковскую должны утвердить главным тренером сборной России по фигурному катанию на следующей неделе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пресс-аташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что назначение Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России состоится на следующей неделе.

«Назначение пройдет в Минспорте на следующей неделе. Кандидатуру Елены Анатольевны поддержали члены исполкома, так как Чайковская профессионал и прекрасный тренер», — сказала Ермолина РИА Новости.

Ранее эту должность занимал экс-глава ФФККР Александр Горшков, который скончался 17 ноября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221202/sport-1835937221.html
1
0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова поддержала кандидатуру Чайковской на пост главного тренера сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости